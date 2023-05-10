Филиппинский боксер умер из-за полученных во время боя травм

Филиппинский боксер Кеннет Эгано скончался на 23-м году жизни от травм, полученных во время поединка с соотечественником Джейсоном Факуларина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что бой прошел в субботу, 6 мая. Судьи по результатам поединка единогласно присудили победу Кеннету.

Во время объявления решения судей молодой боксер потерял сознание. Врачи приняли решение о его госпитализации.

В активе Эгано было семь побед, из них три - нокаутом.