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Филиппинский боксер умер из-за полученных во время боя травм

Филиппинский боксер Кеннет Эгано скончался на 23-м году жизни от травм, полученных во время поединка с соотечественником Джейсоном Факуларина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Филиппинский боксер умер из-за полученных во время боя травм
© Соцсети

Отмечается, что бой прошел в субботу, 6 мая. Судьи по результатам поединка единогласно присудили победу Кеннету.

Во время объявления решения судей молодой боксер потерял сознание. Врачи приняли решение о его госпитализации.

В активе Эгано было семь побед, из них три - нокаутом.

Ранее сообщалось, что на 31-м году жизни скончался известный ярославский спортсмен Павел Кротов.

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