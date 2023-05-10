Филиппинский боксер умер из-за полученных во время боя травм
Филиппинский боксер Кеннет Эгано скончался на 23-м году жизни от травм, полученных во время поединка с соотечественником Джейсоном Факуларина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что бой прошел в субботу, 6 мая. Судьи по результатам поединка единогласно присудили победу Кеннету.
Во время объявления решения судей молодой боксер потерял сознание. Врачи приняли решение о его госпитализации.
В активе Эгано было семь побед, из них три - нокаутом.
Ранее сообщалось, что на 31-м году жизни скончался известный ярославский спортсмен Павел Кротов.