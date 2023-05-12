Россиянин Двали стал бронзовым призёром ЧМ по боксу

Российский боксёр Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, не сумел выйти в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Ташкенте (Узбекистан). Соперником Двали в полуфинальном поединке был спортсмен из Узбекистана Ойбек Жураев. Россиянин проиграл ему, став, таким образом, обладателем бронзовой награды.

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Напомним, сборная России принимает участие в чемпионате мира с национальной символикой. Ранее некоторые страны заявили о бойкоте этого турнира, а также уже состоявшегося женского чемпионата мира из-за участия в них россиян и белорусов. Речь идёт о США, Финляндии, Швеции, Канаде, Нидерландах и некоторых других государствах.