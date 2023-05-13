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Александр Усик назвал Тайсона Фьюри «цыганской королевой»

Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик дал характеристику всем бойцам из топ-10 своего дивизиона по версии vRINGe.

Александр Усик назвал Тайсона Фьюри «цыганской королевой»
© Чемпионат.com

Рейтинг на данный момент выглядит следующим образом:

1. Александр Усик.

2. Тайсон Фьюри.

3. Энтони Джошуа.

4. Деонтей Уайлдер.

5. Энди Руис.

6. Филипп Хргович.

7. Чжан Чжилэй.

8. Джо Джойс.

9. Диллиан Уайт.

10. Джозеф Паркер.

Усик дал следующие характеристики и прозвища в соответствии с рейтингом:

1. Справедливость.

2. Цыганская королева.

3. AJ.

4. Нокаут.

5. Мексиканский воин.

6. Серьёзный парень.

7. Железный подбородок.

8. Медленный.

9. Опасный.

10. Друг Фьюри.

Напомним, в начале этого года стороны Александра Усика и Тайсона Фьюри долгое время вели переговоры о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, но так и не пришли к соглашению. Ожидается, что следующим соперником Усика станет Даниэль Дюбуа.

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