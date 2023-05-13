Александр Усик назвал Тайсона Фьюри «цыганской королевой»

Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик дал характеристику всем бойцам из топ-10 своего дивизиона по версии vRINGe.

Напомним, в начале этого года стороны Александра Усика и Тайсона Фьюри долгое время вели переговоры о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, но так и не пришли к соглашению. Ожидается, что следующим соперником Усика станет Даниэль Дюбуа.