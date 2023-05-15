Российских боксеров пригласили на европейский отбор к Олимпиаде-2024

Российские боксеры получили приглашения на европейский отборочный турнир к Олимпийским играм в Париже 2024 года.

Спортсмены из России полноправно, под флагом и с гимном, выступили на чемпионате мира в Ташкенте, завоевав два золота и три бронзы.

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов сообщил ТАСС в понедельник, 15 мая, что россиян пригласили на европейский отборочный турнир, на котором будут определяться участники Олимпиады в Париже.