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Российских боксеров пригласили на европейский отбор к Олимпиаде-2024

Российские боксеры получили приглашения на европейский отборочный турнир к Олимпийским играм в Париже 2024 года.

Российских боксеров пригласили на европейский отбор к Олимпиаде-2024
© Российская Газета

Спортсмены из России полноправно, под флагом и с гимном, выступили на чемпионате мира в Ташкенте, завоевав два золота и три бронзы.

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов сообщил ТАСС в понедельник, 15 мая, что россиян пригласили на европейский отборочный турнир, на котором будут определяться участники Олимпиады в Париже.

Кравцов добавил, что команда ожидает решения о выступлении на Азиатских играх, однако олимпийский отбор легче будет пройти в Европе - уровень соперников и конкуренции в Азии намного выше.

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