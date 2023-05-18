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Британский боксер Фьюри заявил, что готов драться с украинцем Усиком в любое время

Британский боксер Тайсон Фьюри в социальных сетях высказался о возможном титульном поединке против украинца Александра Усика. Напомним, 22 марта стало известно о срыве боя между боксерами. Поединок был запланирован на апрель этого года. Переговоры о проведении боя шли с осени 2022 года. Стороны не смогли урегулировать финансовые вопросы. "Не могу дождаться момента, когда нокаутирую эту маленькую крысу. Ублюдок! Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Продолжай бегать от меня, кролик. Ничего не слышал ни от тебя, ни от твоей команды. Я готов драться в любое время", — написал Фьюри. Последний бой Александр Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Ранее Усик заявил, что бокс не исчезнет из его жизни после завершения карьеры.

Британский боксер Фьюри заявил, что готов драться с украинцем Усиком в любое время
© Газета.Ru
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