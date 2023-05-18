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WBC отказался организовывать реванш Бивола и Альвареса

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что организация не будет санкционировать бой между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.

WBC отказался организовывать реванш Бивола и Альвареса
© Betassist

«Мы не будем сейчас организовывать этот бой. Мы уже ясно об этом сказали. Наша позиция не изменится. Бивол не подошёл к процессу, который мы открыли для всех боксёров, желающих подать заявки. Поэтому сейчас Бивол не может проводить бой под эгидой WBC», — цитирует Сулеймана Izquierdazo Boxeo.

Напомним, в мае 2022 года Альварес уступил Биволу в бою за звание чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе. После поединка Сауль потребовал реванша.

Россиянин Дмитрий Бивол 5 ноября 2022 года провёл защиту титула с Хильберто Рамиресом (Мексика), а Альварес в мае победил Джона Райдера (Великобритания) в поединке во втором среднем весе.

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