WBC отказался организовывать реванш Бивола и Альвареса

«Мы не будем сейчас организовывать этот бой. Мы уже ясно об этом сказали. Наша позиция не изменится. Бивол не подошёл к процессу, который мы открыли для всех боксёров, желающих подать заявки. Поэтому сейчас Бивол не может проводить бой под эгидой WBC», — цитирует Сулеймана Izquierdazo Boxeo.