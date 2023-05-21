В ночь на 21 мая в рамках большого боксёрского вечера в Лас-Вегасе состоялся титульный поединок между украинским боксёром, бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Девином Хейни.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей. Двое из них отдали победу Хейни со счётом 115-113, один — 116-112. Девин, таким образом, защитил свои титулы чемпиона.

После боя Ломаченко не смог сдержать эмоций в раздевалке и заплакал.