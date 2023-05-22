Россиянин Ковалёв обратился к украинцу Ломаченко, показав забавную картинку

Трёхкратный чемпион мира и бывший член рейтинга pound-for-pound, россиянин Сергей Ковалёв разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал забавную картинку. На ней демонстрируется, что до поражения украинца Василия Ломаченко в бою с американцем Девином Хейни в Лас-Вегасе, там же проигрывал сам Ковалёв, а также представитель Казахстана Геннадий Головкин.