IBA отстранила от работы семь национальных федераций

Деятельность четырех национальных федераций в IBA была приостановлена в связи с нарушениями и обвинениями, основанными на Конституции IBA и Политике членства. Они участвовали в нелегальной боксерской организации.

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Новозеландская боксерская ассоциация, Немецкая боксерская ассоциация, Шведскяа боксерская федерация и Голландскяа боксерская федерация были виновны в нарушении правил и положений и были отстранены от членства в IBA.

При этом они получили официальные условия для полного восстановления в правах, если они их выполнят определённые условия:

Национальная федерация должна продемонстрировать IBA, что у нее больше нет аффилированных официальных лиц, участвующих в другой международной федерации бокса; Национальная федерация должна предоставить в IBA письменное заявление, подтверждающее, что она прекратила свое участие в любой другой международной федерации бокса и обязуется не участвовать в таких федерациях в будущем; Национальная федерация должна опубликовать на своем официальном сайте заявление с явным осуждением любых попыток создания альтернативной международной федерации бокса.