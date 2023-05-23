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Отец Фьюри назвал самого опасного соперника для боксера

Отец британского боксера Тайсона Фьюри Джон назвал самого опасного соперника для своего сына. Слова Фьюри-старшего приводит Express Sport.

Отец Фьюри назвал самого опасного соперника для боксера
© Lenta.ru

По мнению отца спортсмена, наиболее сложная задача — это поединок против китайца Чжана Чжилэя.

«Я сказал Тайсону: "Забудь Усика, Чжан опаснее, потому что у Усика нет мощи, чтобы нокаутировать тебя"», — заявил Фьюри.

Он отметил большой рост и силу китайского боксера и добавил, что с нетерпением ждет возможного боя сына с Чжилэем.

22 апреля стало известно, что летом Фьюри планирует провести защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой должен пройти 15 или 22 июля. Сообщалось, что соперником британца может стать Чжилэй или американец Энди Руис младший.

29 апреля Фьюри должен был встретиться с украинцем Александром Усиком. Переговоры шли с осени 2022 года, однако спортсмены так и не смогли договориться о распределении гонораров.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. В активе Чжилэя 25 побед, одно поражение и одна ничья.

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