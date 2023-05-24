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Костя Цзю отреагировал на победу сына Никиты в бою с Бенджамином Боммбером

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю прокомментировал победу своего сына Никиты в поединке с 21-летним австралийцем Бенджамином Боммбером.

Костя Цзю отреагировал на победу сына
© РИА Новости

Напомним, Никита Цзю одержал победу нокаутом в первом раунде.

«Во-первых, мы отталкиваемся от того, какие соперники. Понимаем, что уровень ещё не самый большой. Но все соперники Никиты были без проигрышей. Бен – местный, свой дом. Это было преимущество не в сторону Никиты. Но сын разобрался. Пропустил на первых секундах удар, но успокоился, вернулся, оттолкнулся от того, что должен был делать. Я не работал по плану боя, но получилась хорошая комбинация, хороший удар и добивание», — сказал КостКостя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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