Костя Цзю отреагировал на победу сына

«Во-первых, мы отталкиваемся от того, какие соперники. Понимаем, что уровень ещё не самый большой. Но все соперники Никиты были без проигрышей. Бен – местный, свой дом. Это было преимущество не в сторону Никиты. Но сын разобрался. Пропустил на первых секундах удар, но успокоился, вернулся, оттолкнулся от того, что должен был делать. Я не работал по плану боя, но получилась хорошая комбинация, хороший удар и добивание», — сказал КостКостя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.