Кормье оценил шансы Фьюри победить Джона Джонса в бою по правилам ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье поделился мнением о потенциальном противостоянии между британским боксёром Тайсоном Фьюри и чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом в бою по правилам ММА.

«Для справки, у Тайсона Фьюри в бою по правилам ММА нет шансов против Джона Джонса. Это ни в коей мере не упрёк в сторону Фьюри. В боксёрском поединке Тайсон победит Джонса без особых проблем.

Но в поединке по правилам смешанных единоборств у Фьюри будет примерно столько же шансов, сколько у обычного парня с улицы. Этого просто не будет. Тайсон Фьюри — лучший боксёр в мире, но у лучшего боксёра в мире практически нет шансов победить элитных бойцов смешанных единоборств. Это безумие», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.