Экс-чемпион мира назвал бойца, с которым не станет драться Альварес

Уайлдер – во время интервью K.O. Artist Sports: «Продолжай в том же духе. Ты – монстр. Что думаешь о переходе в полутяжёлый вес?»



Бенавидес: «Я хотел бы сразиться с Канело».



Уайлдер: «Я не думаю, что он с тобой подерётся».



Бенавидес: «Я проведу во втором среднем весе ещё три боя, а затем поднимусь».