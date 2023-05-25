Бетербиев раскрыл подробности поединка с британским боксером

Российский боксер Артур Бетербиев раскрыл подробности поединка с британцем Каллумом Смитом. Спортсмен написал об этом в своем Telegram-канале.

«Впереди несколько месяцев подготовки, и я надеюсь, что все пройдет как надо. Это будет славный бой. Увидимся 19 августа», — объявил Бетербиев.

Встреча пройдет на арене Videotron Centre в канадском Квебеке.

29 января Бетербиев сразился с британцем Энтони Ярдом и одержал победу над ним техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).