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Бетербиев раскрыл подробности поединка с британским боксером

Российский боксер Артур Бетербиев раскрыл подробности поединка с британцем Каллумом Смитом. Спортсмен написал об этом в своем Telegram-канале.

Бетербиев раскрыл подробности поединка с британским боксером
© РИА Новости

«Впереди несколько месяцев подготовки, и я надеюсь, что все пройдет как надо. Это будет славный бой. Увидимся 19 августа», — объявил Бетербиев.

Встреча пройдет на арене Videotron Centre в канадском Квебеке.

29 января Бетербиев сразился с британцем Энтони Ярдом и одержал победу над ним техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Всего в карьере 38-летний россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. В активе 33-летнего Смита 30 выигранных поединков и одно поражение.

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