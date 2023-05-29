Боксер Ковалев анонсировал новый бой

Российский боксер, бывший чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Сергей Ковалев в социальной сети анонсировал следующий поединок.
— Я еще не закончил свою главную миссию в боксе, в котором я с 11 лет. До реализации поставленных целей осталось потрудиться еще чуть чуть. Впереди и совсем скоро появятся новости относительно моего следующего боя, — написал Ковалев.
Ковалеву 40 лет, в его послужном списке 35 побед, четыре поражения и одна ничья. В своем последнем поединке в мае 2022 года Ковалев единогласным решением судей победил Тервела Пулева.