Тим Цзю рассказал о своем самочувствии после укуса собаки
Австралийский боксер Тим Цзю заявил, что никаких предпосылок к переносу или отмене предстоящего боя в связи с его травмой нет.
В субботу Цзю укусила собака, спортсмен получил поверхностную рану предплечья. Он был вынужден обратиться за медицинской помощью и был прооперирован.
— Со мной все в порядке, все очень хорошо. Ничего страшного. Мы готовимся, спасибо за сообщения поддержки, мне приятно. 18 июня шоу состоится, никаких изменений. Путь к объединению титулов продолжается. Никогда не говорил о переносе поединка, ничего не случится, я готов, — сказал Цзю в видеообращении в социальных сетях.
Цзю 18 июня в Австралии проведет защиту титула временного чемпиона WBO в первом среднем весе в бою с представителем Мексики Карлосом Окампо.
На счету Цзю 22 победы (16 нокаутом) и ни одного поражения. Окампо одержал 35 побед при двух поражениях.