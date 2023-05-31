Тим Цзю рассказал о своем самочувствии после укуса собаки

— Со мной все в порядке, все очень хорошо. Ничего страшного. Мы готовимся, спасибо за сообщения поддержки, мне приятно. 18 июня шоу состоится, никаких изменений. Путь к объединению титулов продолжается. Никогда не говорил о переносе поединка, ничего не случится, я готов, — сказал Цзю в видеообращении в социальных сетях.