Рой Джонс высказался о вероятности боя с Федором Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, имеющий российское гражданство Рой Джонс младший заявил «Матч ТВ», что готов провести поединок с бойцом Федором Емельяненко только при условии соответствующего финансового предложения.

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В 2021 году и Джонс, и Федор Емельяненко делали публичные заявления о готовности провести выставочный поединок. В пятницу Емельяненко, которого цитирует издание Sport24, снова заявил о желании попробовать себя в боксе: «Слышал, что Рой Джонс изъявил желание. Можно было бы, мне интересно».

— Да, интерес есть, но только если, конечно, по деньгам будет всё в порядке. Просто нет смысла выступать двум легендам и не получать за это высокую плату, — сказал Джонс «Матч ТВ», реагируя на заявление Федора.

Похожее заявление Джонс в разговоре с «Матч ТВ» делал месяц назад:

«С Федором Емельяненко я бы подрался только за большие деньги. А так, я уже слишком стар и слишком уставший».

При этом имеющий российское гражданство боксер не раз говорил, что завершил карьеру, но готов провести поединок только при соответствующем финансовом предложении.

В активе экс чемпиона в четырех весовых категориях 54 летнего Джонса 66 побед (47 — нокаутом) при десяти поражениях на профессиональном ринге. В ноябре 2021 года Джонс провел выставочный бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном, который завершился вничью. В апреле он раздельным решением уступил экс чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису.