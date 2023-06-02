Чемпиона мира по рукопашному бою задержали с наркотиками в Москве

Чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова задержали с наркотиками в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Комсомольской правды».

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По информации источника, 1 июня в Пресненском районе Москвы сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль спортсмена. Отмечается, что у пассажира был обнаружен сверток с наркотиками. Возбуждено уголовное дело.

Источник REGNUM заявил, что масса изъятого наркотического вещества составляет 0,32 грамма.

«Задержанный пояснил, что хранил при себе вещество без цели сбыта, для личного употребления», — сказал собеседник.