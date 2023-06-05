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Reuters: IBA уведомила МОК о выполнении условий для снятия дисквалификации

Международная боксёрская ассоциация (IBA) отправила официальный отчёт в Международный олимпийский комитет, информирует издание Reuters.

СМИ: IBA уведомила МОК о выполнении условий для снятия дисквалификации
© globallookpress.com

В IBA сообщили о выполнении требований МОК для снятия дисквалификации, в число которых входил отказ от продления контракта с генеральным спонсором «Газпромом».

«IBA сделала всё возможное, чтобы исключить беспокойство МОК касательно различных областей работы IBA, куда входят финансы, управление и чистота спорта», – говорится в заявлении организации.

Также IBA в очередной раз заявила о несостоятельности отстранения:

«IBA не обнаружила в корреспонденции МОК от 6 апреля 2023 года ссылки на правило или закон, нарушенный IBA в преддверии потенциальном отзыва признания МОК, кроме упоминания о предполагаемом нежелании сотрудничества».

Отчёт приурочен к предстоящему заседанию МОК в июне. Напомним, ранее МОК поставил под сомнение наличие бокса в программе Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

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