$81.46+0.2187.17+0.21

Исполком МОК призвал лишить признания IBA, но сохранить бокс в программе ОИ-2024

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) призвал лишить Международную боксёрскую ассоциацию (IBA), возглавляемую россиянином Умаром Кремлёвым, статуса признания.

Исполком МОК призвал лишить признания IBA, но сохранить бокс в программе ОИ-2024
© Чемпионат.com

Вопрос будет рассмотрен на предстоящей внеочередной сессии МОК, которая состоится 22 июня. Согласно отчёту МОК от 2 июня, IBA не выполнила условия для отмены приостановки признания, выдвинутые в декабре 2021 года. При этом Исполком заявил, что рекомендует сохранить бокс в программе летних Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Напомним, в 2019 году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпийских играх из-за управленческих, финансовых, судейских и этических проблем. МОК самостоятельно руководил отбором и соревнованиями ОИ в Токио, а также контролирует ход квалификации на Игры-2024 в Париже.

В апреле этого года была создана федерация World Boxing, которая собирается забрать у IBA роль руководящего органа в виде спорта. Ряд национальных организаций уже заявили, что планируют присоединиться к новой организации.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители