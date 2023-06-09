Звезды бокса, дзюдо и кикбоксинга выступят в турнирах на Спортивных играх ПМЭФ

Зрелищные турниры с участием лидеров сборной России по боксу, дзюдо, кикбоксингу и айкидо пройдут в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума при поддержке спортивной платформы Фонда Росконгресс — «РК-Спорт».

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Российские боксеры первыми из представителей олимпийских видов спорта вернулись на чемпионаты мира под флагом страны. Бронзовый призер ЧМ-2023 Всеволод Шумков возглавит команду «Ленинград» на Кубке Победы по боксу. В рамках ПМЭФ пройдут два четвертьфинала турнира: «Ленинград» встретится с «Сибирью», «Тула» проведет матч с «Кавказом». Генеральным партнёром Кубка Победы стала компания «Лига Ставок». Также на выставке ПМЭФ-2023 вновь будет работать стенд Федерации бокса России.

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«Участие лидеров сборной России в крупнейших форумах становится хорошей традицией. В прошлом году на ПМЭФ мы запустили Кубок Победы, а на Восточном экономическом форуме провели матчевую встречу Россия — Азия. В этом году Федерация бокса России продолжит рассказывать о себе бизнесу и готова поделиться успешными примерами проведения турниров в новых форматах», — сказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Серебряный призер чемпионата мира по дзюдо 2023 года Инал Тасоев войдет в состав команды «Явара Нева» на турнире «Вызов Явары». Также за ведущий российский клуб выступят победитель Олимпиады-2016 Хасан Халмурзаев, чемпион мира 2021 года Яго Абуладзе и другие именитые дзюдоисты. Другими участниками клубного турнира станут «Локомотив» из Нальчика, белорусские «Стайки» и казахстанский «Женыс».

«Важно, что «Вызов Явары» снова пройдет в международном формате. «Стайки» и «Женыс» проявили себя в Континентальной лиге дзюдо, хотя и не прошли в финал. Но в Санкт-Петербурге у них появится возможность встретится с сильнейшими клубами России», — заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Впервые в рамках ПМЭФ пройдет турнир по кикбоксингу — Кубок стран ШОС. В главных поединках вечера звезда российского кикбоксинга Владислав Туйнов встретится с Хаофенг Таном из Китая, а легенда российских единоборств Александру Стецуренко бросит вызов Максиму Сподаренко из Белоруссии. «Уверен, что это яркое событие станет стимулом к объединению людей вокруг ценностей честной спортивной конкуренции и взаимопонимания», — заявил председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков.

Кроме того, под эгидой ПМЭФ пройдет традиционный Международный фестиваль айкидо «Белые ночи — 2023». Его участники проведут тренировки и продемонстрируют приемы из айкидо кендзюцу и дзе-до. Целью фестиваля является популяризация и развитие айкидо на территории России в рамках укрепления дружеских и культурных связей между городами и клубами России, стран СНГ и дальнего зарубежья, повышения мастерства и обмена опытом.

«Газпром-Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ-2023».