Бой Мейвезера и внука гангстера закончился массовой дракой

Мейвезер уверенно контролировал ход боя, а у Готти получалось немного. В четвертом раунде соперники затеяли спор друг с другом, а в шестом Джон был дисквалифицирован за постоянные нарушения правил. После этого Готти набросился на Флойда с кулаками. На ринг выбежала команда Флойда, встав на его защиту. Дальше подключились и представители Готти. Началась массовая драка. Официальный результат встречи: остановка в шестом раунде.