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«Поступи как Бетербиев». В WBC намекнули, что Биволу нужно выступать не под флагом России

Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман объяснил, что Дмитрий Бивол должен выступить под флагом другой страны, как Артур Бетербиев, чтобы получить возможность подраться за звание абсолютного чемпиона мира.

В WBC намекнули, что Биволу нужно выступать под флагом другой страны
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«Это очевидно и я тысячу раз говорил об этом. Бивол знаком с нашей позицией, он знает, что нужно было сделать в прошлом и что нужно делать сейчас. Если у него есть претензии, процесс прост. Нужно поступить как Бетербиев, который доказал, что прожил 15 лет в Канаде, что у него есть там вид на жительство, что его дети — канадцы и у него есть канадский паспорт и канадская боксёрская лицензия», — приводит слова Сулеймана издание Izquierdazo.

Ранее WBC выступал против организации боя Бивола с Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

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