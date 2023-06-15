В WBC намекнули, что Биволу нужно выступать под флагом другой страны

«Это очевидно и я тысячу раз говорил об этом. Бивол знаком с нашей позицией, он знает, что нужно было сделать в прошлом и что нужно делать сейчас. Если у него есть претензии, процесс прост. Нужно поступить как Бетербиев, который доказал, что прожил 15 лет в Канаде, что у него есть там вид на жительство, что его дети — канадцы и у него есть канадский паспорт и канадская боксёрская лицензия», — приводит слова Сулеймана издание Izquierdazo.