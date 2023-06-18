Тим Цзю защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю защитил титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в австралийском Голд-Косте в воскресенье по московскому времени, он победил мексиканца Карлоса Окампо нокаутом в первом раунде.

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28-летний Цзю впервые защитил титул чемпиона мира WBO, который завоевал в марте этого года благодаря победе над американцем Тони Харрисоном техническим нокаутом в 9-м раунде. Цзю одержал 23-ю победу (17 нокаутом) при отсутствии поражений. Он с 2020 года занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право встретиться с обладателем регулярного пояса, которым сейчас является американец Джермелл Чарло, также владеющий поясами по трем другим престижным версиям.

Цзю, который родился в Австралии через два года после переезда в 1992 году родителей, дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC), чемпиона Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO, временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации, титул чемпиона стран Содружества, глобальный пояс WBO.