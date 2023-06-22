МОК отозвал признание Международной ассоциации бокса

— Подтверждаем доклад и решение о необходимости отзыва признания IBA. Это единственное логичное решение. Также очевидно, что IBA в сложившихся условиях не может организовывать отборочный турнир на Олимпийские игры 2024, — сказал Де Кеппер.

Признание IBA было приостановлено в июне 2019 года решением сессии МОК. В июне текущего года исполком МОК рекомендовал сессии организации отозвать признание IBA, поскольку ассоциация не выполнила необходимые условия восстановления, выдвинутые МОК в декабре 2021 года. Исполком МОК также рекомендовал сессии «в интересах спортсменов и спорта» сохранить бокс в программе Олимпиады 2024 в Париже.