«Хочешь реванш?» Украинец Гвоздик обратился к Дмитрию Биволу

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к россиянину, чемпиону WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрию Биволу.

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«Дмитрий, какое досадное поражение. Хочешь реванш?» – написал Гвоздик, прикрепив к сообщению фотографию с церемонии награждения Универсиады 2013 года в Казани.

Напомним, на Универсиаде в Казани Бивол не смог сразиться с Гвоздиком в финальном поединке из-за травмы, полученной в полуфинале.

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