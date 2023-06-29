Кремлев высказался о финансовой устойчивости IBA

"Мы хотели бы подчеркнуть, что IBA за последние шесть лет смогла вырасти, не получив ни копейки от своего олимпийского дохода. Находясь на грани банкротства, нам удалось продемонстрировать полную финансовую устойчивость нашей организации, поскольку мы произвели много положительных изменений для конфедераций, национальных федераций, боксеров и тренеров. Это только начало пути, впереди еще много положительных изменений в IBA, мы должны оставаться сосредоточенными на нашем основном бизнесе и оставаться единой организацией", - отметил Кремлев.