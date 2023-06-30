Промоутер Хирн назвал самого переоцененного боксера

«Переоценённый боец? Деонтей Уайлдер. Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что я считаю Деонтея опасным нокаутёром. Однако его переоценивают, ведь Луис Ортис сделал из него школьника и настучал по голове. Да, Уайлдер нокаутировал его, но по раундам проигрывал 8-0. Его единственная заметная победа за всю карьеру – как раз победа в бою с Луисом Ортисом», — сказал Хирн в эфире DAZN Boxing.