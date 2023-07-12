Британский боксер Ярд рассмотрит возможность боя против Бивола

Британец Энтони Ярд рассмотрит возможность поединка против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель Ярда.

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Ранее стало известно, что Ярд является одним из потенциальных соперников Бивола по следующему бою.

"Энтони Ярд рассмотрит возможность такого боя. Потенциально это может быть интересный поединок", - сказал собеседник агентства.