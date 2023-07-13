Тренер Бивола объяснил отказы соперников от поединка с боксером

Тренер чемпиона WBA Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов заявил «Матч ТВ», что боксеры из топ 10 рейтинга организации не хотят проводить поединки с россиянином.

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В активе непобежденного Бивола 21 победа на профессиональном ринге. Россиянин был признан лучшим боксером 2022 года по версии многих изданий и организаций, включая WBA. Бивол в ноябре 2022 года провел защиту пояса, одолев мексиканца Хильберто Рамиреса. Далее шли разговоры о следующем поединке Бивола, где чаще всего фигурируют фамилии Сауля Альвареса и Артура Бетербиева. Но каждый из них с ноября провел по бою и уже имеет официальный анонс следующего поединка.

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— Да, вот такая неприятная ситуация. Все боксеры из топ 10 рейтинга WBA не готовы драться с Димой. Было предложение Энтони Буатси, и он сперва рвался подраться с Димой, а потом резко изменил свою позицию. Ему Matchroom делал очень выгодное предложение, но в итоге он разорвал контракт с Хирном. Да и все остальные не горят желанием драться с Биволом.

К сожалению, на горизонте конкретных имен пока нет. Но наш менеджер активно работает. Осенью Дима обязательно подерется, мы ориентируемся на октябрь. Дима всегда находится в тренировочном процессе, он всегда поддерживает форму где то на уровне 70%, а уже после официального анонса во время подготовки целенаправленно подходим к 100%.

— В мае 2022 года Бивол единогласным решением судей победил Альвареса и нанес мексиканцу второе поражение в карьере (первое было в 2013 году от Флойда Мейвезера). И после того фиаско Канело чуть ли не в каждом интервью говорил о желании провести реванш. А на деле мексиканец ушел от Хирна и DAZN, подписал контракт на три боя с Premier Boxing Champions и 30 сентября встретится с абсолютным чемпионом в первом среднем весе Джермеллом Чарло. Вопрос простой — Канело сбежал от Бивола?

— Канело однозначно сбежал от Димы. Будет ли реванш… Может, Канело под конец карьеры созреет на это, чтобы максимально сорвать последний куш. Может, Канело в глубине души реально хотел реванш — его терзало то поражение, его мучило самолюбие. Но думаю, что на него повлияла команда и убедила в том, что второй проигрыш стал бы для него окончанием карьеры. Вот они и ушли от реванша, — сказал Машьянов «Матч ТВ».