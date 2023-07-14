Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик ответил на вопрос, что будет делать после боя с британцем Тайсоном Фьюри, если он состоится.

«Пойду в крузервейт, ещё раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты», — сказал Усик в интервью на YouTube Seconds Out.

Напомним, 26 августа Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. Фьюри, в свою очередь, в своём следующем бою будет боксировать с Фрэнсисом Нганну. Они проведут бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.

Ранее сообщалось, что Усик подписал контракт на бой с Фьюри.