Чемпион ОИ посмеялся над украинцем Усиком, решившим стать президентом

Чемпион ОИ Тихонов о решении Усика стать президентом: на Украине будет еще один клоун
Четырехкратный чемпион Олимпийских игр по биатлону Александр Тихонов назвал клоуном украинского боксера Александра Усика, решившегося баллотироваться в президенты. Его слова приводит РИА Новости.
«Уже есть один боксер — мэр Киева. Разворовали и развалили все. Такое решение боксера Усика у меня не вызывает ничего, кроме смеха, — занимайтесь своим делом. Украина — богатейшая земля, и когда болваны и клоуны правят государством, то страна никогда не восстановит свою экономику.
Большего идиотизма придумать невозможно. Кличко это доказал, его интервью надо нашим юмористам цитировать со сцены. Ну будет еще один клоун», — сказал Тихонов.
Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
26 августа 2023 года Усик встретится с британским боксером Даниэлем Дюбуа.