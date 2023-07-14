Чемпион ОИ посмеялся над украинцем Усиком, решившим стать президентом

«Уже есть один боксер — мэр Киева. Разворовали и развалили все. Такое решение боксера Усика у меня не вызывает ничего, кроме смеха, — занимайтесь своим делом. Украина — богатейшая земля, и когда болваны и клоуны правят государством, то страна никогда не восстановит свою экономику.



Большего идиотизма придумать невозможно. Кличко это доказал, его интервью надо нашим юмористам цитировать со сцены. Ну будет еще один клоун», — сказал Тихонов.