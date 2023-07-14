Красюк назвал единственный шанс Дюбуа победить Усика

«Пожалуй, было неправильно говорить с точки зрения промоутера Усика, и я скажу это как эксперт в боксе. Я не думаю, что у Даниэля Дюбуа есть инструменты, с помощью которых он мог бы победить. Хотя всегда есть шанс панчера, я согласен с этим на сто процентов. Но что ещё? К сожалению, я не вижу ничего, что бы могло привести Дюбуа к успеху. Разве что один удар и слова Фрэнка Уоррена», – сказал Красюк на канале Boxing News в YouTube.