Олимпийский чемпион Мехонцев высказался о женском боксе

«Когда я участвовал в Олимпиаде в 2012 году, тогда впервые там был представлен женский бокс. Наши девушки взяли серебряные медали, а мы болели и переживали за них. Так что это всё допустимо, не противоречит закону. Если хочется, то надо дать человеку возможность. Но если бы меня позвали посмотреть женский бокс, то я бы не пошёл. На это времени я бы не нашёл, не готов его смотреть. Есть много и других замечательных зрелищ», — приводит слова Мехонцева Legalbet.