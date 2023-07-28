Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев одержал девятую победу на профессиональном ринге. В 10-раундовом рейтинговом поединке в весовой категории до 61,23 кг, прошедшем в Ханты-Мансийске, он выиграл у доминиканца Франсиса Фрометы единогласным решением судей.

В послужном списке 25-летнего Батыргазиева теперь девять побед (шесть нокаутом) и ни одного поражения. На его счету титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. Россиянин занимает седьмое место в рейтинге WBA. В активе Батыргазиева также победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.