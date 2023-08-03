Чемпиона России по боксу арестовали за развращение несовершеннолетних

Боксера Артура Осипова арестовали по делу о развращении несовершеннолетних
Полиция арестовала известного профессионального боксера Артура Осипова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Тамбовской области.
Источник пояснил, что боксеру в рамках расследования уголовного дела о развращении несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября. Он добавил, что спортсмен в настоящее время находится в СИЗО.
Собеседник агентства в боксерских кругах подтвердил информацию о задержании Осипова.
По ч. 3 ст. 135 УК (развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, не достигших 16-летнего возраста) ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Обстоятельства и подробности дела не разглашаются.
Осипов - чемпион России и чемпион СНГ, мастер спорта. Выступал в средней и во второй средней весовых категориях под псевдонимом «Черная молния». В активе боксера 18 побед, 5 поражений и две ничьих на профессиональном ринге.