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Боксера Артура Осипова арестовали по делу о развращении несовершеннолетних

Полиция арестовала известного профессионального боксера Артура Осипова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Тамбовской области.

Чемпиона России по боксу арестовали за развращение несовершеннолетних
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Источник пояснил, что боксеру в рамках расследования уголовного дела о развращении несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября. Он добавил, что спортсмен в настоящее время находится в СИЗО.

Собеседник агентства в боксерских кругах подтвердил информацию о задержании Осипова.

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По ч. 3 ст. 135 УК (развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, не достигших 16-летнего возраста) ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Обстоятельства и подробности дела не разглашаются.

Осипов - чемпион России и чемпион СНГ, мастер спорта. Выступал в средней и во второй средней весовых категориях под псевдонимом «Черная молния». В активе боксера 18 побед, 5 поражений и две ничьих на профессиональном ринге.

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