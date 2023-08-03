Чемпиона России по боксу арестовали за развращение несовершеннолетних

Полиция арестовала известного профессионального боксера Артура Осипова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Тамбовской области.

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Источник пояснил, что боксеру в рамках расследования уголовного дела о развращении несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября. Он добавил, что спортсмен в настоящее время находится в СИЗО.

Собеседник агентства в боксерских кругах подтвердил информацию о задержании Осипова.

По ч. 3 ст. 135 УК (развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, не достигших 16-летнего возраста) ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Обстоятельства и подробности дела не разглашаются.