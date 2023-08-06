Американский боксер Пол приехал на поединок на танке

Американский боксер и видеоблогер Джейк Пол приехал на танке на поединок с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом. Боевая машина въехала в здание арены American Airlines Center.

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«Блогер Пол прибыл на стадион в Далласе на танке. Бой между экс-бойцом UFC Диазом и Полом начнется не раньше 07:00 по мск 6 августа», — передает информацию Sports.ru.

В начале 2020 года Пол дебютировал в профессиональном боксе. За время его карьеры он побеждал экс-чемпиона UFC Андерсона Сильву, боксера Тайрона Вудли. Эксперты отмечают, что основная сила Пола — это его габариты, умение держать удар и мощь.