Евгений Тищенко: силы Тайсона и Емельяненко примерно равны

Евгений Тищенко, олимпийский чемпион по боксу, боксёр RCC Boxing Promotions, высказался по поводу возможного поединка между Фёдором Емельяненко и Майком Тайсоном.

© РИА Новости

«Тайсон и Емельяненко два самых узнаваемых спортсмена планеты. Бой по боксу — это интересно. Думаю, силы примерно равны, тем более что Тайсон на 10 лет старше. Думаю, этот бой вызовет интерес во всём мире и даст популяризацию и бокса, и ММА», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел семь поражений. Ещё один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В последнем бою, который прошёл на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск, Емельяненко встречался с американцем Райаном Бейдером. Противостояние завершилось победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.