Ломаченко принял решение отказаться от боя со Стивенсоном в этом году

«Ломаченко не будет проводить поединок в этом году. Он хочет взять время на отдых. Ситуация на Украине до сих пор непростая. Он не может сфокусироваться на тренировочном процессе. Я не думаю, что его отказ как-то связан с Шакуром», — сказал Арум на канале Isaiah Tilson 360 Talking Points в YouTube.