Легендарный казахстанский боксер сообщил о двойном гражданстве

«Я считаю себя человеком мира. У меня есть паспорт Казахстана, но я не могу использовать его, поскольку закон запрещает иметь двойное гражданство. В Казахстане остались члены моей семьи — мама, братья и сёстры. Да и друзей много.



Могу ли назвать себя состоявшимся в плане достижений? Состоявшимся как человек — ещё работаю над этим. В плане бокса — да! Достичь — достиг!» — сказал Василий.