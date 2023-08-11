Легендарный казахстанский боксер сообщил о двойном гражданстве

Легендарный казахстанский боксёр сообщил о двойном гражданстве
Легендарный казахстанский боксёр Василий Жиров, длительное время проживающий в США, сообщил, что всё ещё хранит паспорт родной страны, несмотря на то, что закон это запрещает. Его слова приводит Sports.kz.
«Я считаю себя человеком мира. У меня есть паспорт Казахстана, но я не могу использовать его, поскольку закон запрещает иметь двойное гражданство. В Казахстане остались члены моей семьи — мама, братья и сёстры. Да и друзей много.
Могу ли назвать себя состоявшимся в плане достижений? Состоявшимся как человек — ещё работаю над этим. В плане бокса — да! Достичь — достиг!» — сказал Василий.
Жиров выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 1996 года в полутяжёлом весе. После блестящей любительской карьеры он перешёл в полутяжёлый вес и выиграл свой первый 31 бой. Он выиграл титул IBF в 1999 году и удерживал титул пять раз, прежде чем проиграл его Джеймсу Тони в 2003 году.