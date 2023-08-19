Дацик нокаутировал экс-бойца UFC Томпсона в поединке по правилам бокса
Российский боец ММА Вячеслав Дацик нокаутировал в первом раунде бывшего участника UFC Оли Томпсона из Англии в поединке по правилам бокса.
В Москве прошел вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялся поединок между бойцами ММА - россиянином Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном из Великобритании.
Поединок получился скоротечным. Уже в первом раунде Дацик обрушил на соперника мощь своих ударов и британец оказался в нокауте.
Для 43-летнего Дацика это восьмая победа в боксерских поединках при трех поражениях.
Также в рамках этого турнира российский боксер Марк Петровский решением судей одолел бывшего претендента на титул чемпиона мира в тяжелом весе американца Кевина Джонсона.
А бой между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном завершился вничью.