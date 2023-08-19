Дацик нокаутировал экс-бойца UFC Томпсона в поединке по правилам бокса

Российский боец ММА Вячеслав Дацик нокаутировал в первом раунде бывшего участника UFC Оли Томпсона из Англии в поединке по правилам бокса.

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В Москве прошел вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялся поединок между бойцами ММА - россиянином Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном из Великобритании.

Поединок получился скоротечным. Уже в первом раунде Дацик обрушил на соперника мощь своих ударов и британец оказался в нокауте.

Для 43-летнего Дацика это восьмая победа в боксерских поединках при трех поражениях.

Также в рамках этого турнира российский боксер Марк Петровский решением судей одолел бывшего претендента на титул чемпиона мира в тяжелом весе американца Кевина Джонсона.