Бой Монсона и Тактарова по правилам бокса завершился вничью

Поединок бывшего претендента на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Джеффа Монсона и россиянина Олега Тактарова в поединке по правилам бокса на турнире в Москве завершился вничью.

Ничья была объявлена большинством судейских голосов.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.