Никита Цзю нокаутировал Джека Брубейкера

Австралийский боксёр Никита Цзю одержал досрочную победу над соотечественником Джеком Брубейкером.

Бой между Цзю и Брубейкером продлился шесть раундов. В третьем раунде Брубейкеру удалось потрясти Никиту, но Цзю пришёл в себя и забрал оставшуюся часть боя под свой контроль. В ходе шестого раунда представители команды Брубейкера выбросили белое полотенце и бой был досрочно завершён.

Теперь на счету Никиты семь побед в семи поединках в рамках профессионального бокса. В предыдущем бою он победил в мае другого австралийца Бенджамина Боммбера.

Никита — младший сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю и брат обладателя временного титула чемпиона мира по версии WBO в весе до 69,9 кг Тима Цзю.