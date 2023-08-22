Джо Джойс назвал своего фаворита в бое Усика и Дюбуа

«Я думаю, Усик будет танцевать вокруг него, у Дюбуа не получится его ударить, он не мог пробить меня, когда мы дрались, поэтому он не сможет пробить и Усика. У Дюбуа сильный удар, но невозможно попасть в того, кто двигается. Он [Усик] будет танцевать вокруг него, засыпая ударами. Есть небольшой шанс, что Дюбуа хорошо попадёт в него, но я не считаю этот шанс реальным», — сказал Джойс Talksport.