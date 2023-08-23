Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе, американца Деонтея Уайлдера, высказался о предстоящем титульном поединке между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO), который состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

«Я считаю, что Усик победит остановкой. Дюбуа большой парень, очевидно, он может ударить, но если этого не произойдёт? У Усика один из лучших подбородков в дивизионе. Его проблемы не связаны с тем, что он не может держать удар, он держал удары более тяжелобьющих и крупных бойцов, чем Дюбуа.