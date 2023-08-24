Усик и Дюбуа провели битву взглядов перед боем в Польше

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик и обладатель титула регулярного чемпиона мира WBA в том же весе из Великобритании Даниэль Дюбуа в преддверии очного поединка приняли участие в битве взглядов. Боксёры сразятся 26 августа во Вроцлаве (Польша).

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Видео можно посмотреть на канале Top Rank Boxing в YouTube.

36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, побеждав в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.

В активе 25-летнего Дюбуа 20 поединков, в которых им было добыто 19 побед (18 нокаутом). Один раз британец потерпел поражение.