Джейк Пол приехал на бой Усик — Дюбуа

Американский блогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, сообщил, что прибыл в Польшу на титульный поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Бой за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе пройдёт 26 августа во Вроцлаве (Польша).

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«Польша. Мы уже здесь. Бой Усика против Дюбуа — уже завтра вечером. Я очень взволнован. Я наконец-то приехал на родину. Многие из вас не знают, что я поляк», — сообщил Пол на своей странице в социальной сети.

Ранее сегодня состоялось взвешивание, на котором Усик показал на весах 100,2 кг, а Дюбуа – 105,78 кг. Оба боксёра уложились в лимит супертяжёлой весовой категории.

36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, победив в каждом из них. 13 побед были одержаны нокаутом.