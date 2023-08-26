Замковой стал самым титулованным боксером чемпионатов России

Андрей Замковой стал восьмикратным чемпионом России по боксу
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Замковой завоевал восьмой титул чемпиона России по боксу.
В субботу на чемпионате страны, который проходил на «Платинум Арене» в Хабаровске, Замковой в финальной схватке в весовой категории до 71 кг победил Ивана Ступина.
В финале в весе до 48 кг Эдмонд Худоян одержал победу над Артышем Сояном. Для Худояна этот титул стал пятым в карьере.
В категории до 54 кг чемпионом страны стал Андрей Пегливанян, победивший Максима Кузнецова.
В весе до 60 кг лучшим стал Аршак Товмасян, одолевший в финале Никиту Космана.
Тархан Идигов во второй раз в карьере завоевал золото чемпионата России в весе до 67 кг. В финале он победил Карен Соловьева.
В решающем поединке в весе до 75 кг Сергей Сергеев оказался сильнее Егора Шапочанского.
В весовой категории свыше 92 кг чемпионом стал Ярослав Дроничев, победивший в финале Святослава Тетерина.
Призовой фонд чемпионата России по боксу среди мужчин в Хабаровске составил 26 миллионов рублей. Победители турнира получили по 1,5 млн рублей, серебряные медалисты — по 250 тысяч рублей, бронзовые — по 125 тысяч рублей.