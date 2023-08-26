Замковой стал самым титулованным боксером чемпионатов России

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Замковой завоевал восьмой титул чемпиона России по боксу.

В субботу на чемпионате страны, который проходил на «Платинум Арене» в Хабаровске, Замковой в финальной схватке в весовой категории до 71 кг победил Ивана Ступина.

В финале в весе до 48 кг Эдмонд Худоян одержал победу над Артышем Сояном. Для Худояна этот титул стал пятым в карьере.

В категории до 54 кг чемпионом страны стал Андрей Пегливанян, победивший Максима Кузнецова.

В весе до 60 кг лучшим стал Аршак Товмасян, одолевший в финале Никиту Космана.

Тархан Идигов во второй раз в карьере завоевал золото чемпионата России в весе до 67 кг. В финале он победил Карен Соловьева.

В решающем поединке в весе до 75 кг Сергей Сергеев оказался сильнее Егора Шапочанского.

В весовой категории свыше 92 кг чемпионом стал Ярослав Дроничев, победивший в финале Святослава Тетерина.