Украинец Усик победил британца Дюбуа, бой был остановлен в девятом раунде

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа в рамках вечера бокса во Вроцлаве (Польша). Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде Александр отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи.

При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в живот, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе. Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, он ни разу не проигрывал в своей карьере.