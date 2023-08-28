«Конор Макгрегор провёл 11 или 10 раундов с Флойдом Мейвезером, величайшим бойцом своего поколения, если не всех времён. Если это имело место, почему Нганну не может дать Тайсону достойный бой? Флойд Мейвезер – величайший боец в мире с точки зрения техники и стиля. Так почему же у Фрэнсиса нет шанса, если Макгрегор здорово проявил себя?» — сказал Тайсон в своём подкасте.